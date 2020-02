Frau geriet in Gegenverkehr : 26-Jährige rutscht bei Unfall in Troisdorf mit Auto in Waldstück

Symbolfoto. Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Troisdorf Eine 26-jährige Neunkirchen-Seelscheiderin ist am Dienstagmittag in Troisdorf mit ihrem Auto verunglückt. Aus ungeklärter Ursache war sie auf die Gegenfahrbahn geraten und verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Kleinwagen.

Eine 26 Jahre alte Frau aus Neunkirchen-Seelscheid hat am Dienstag gegen 13.20 Uhr in Troisdorf die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist verunglückt.

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, fuhr die Frau mit ihrem Kleinwagen auf dem Mauspfad von Troisdorf-Altenrath kommend in Richtung Troisdorf-Spich, als sie in Höhe der Einmündung zur Asselbachstraße aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Beim Bremsen und Gegenlenken verlor sie schließlich die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte mit ihm über den rechten Grünstreifen, durchbrach einen Wildzaun und kam nach etwa 25 Metern in einem Waldstück zum Stehen.