Troisdorfer soll Ex-Freundin beraubt haben : Zwei weitere Gerichtstermine am Siegburger Schöffengericht

Verhandlung am Schöffengericht in Siegburg.

Siegburg Mit der Festsetzung zweier weiterer Termine endete ein Prozess wegen schweren Raubes vor einem Siegburger Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Christoph Turnwald. Ein 42-jähriger Troisdorfer soll seine Ex-Freundin beraubt und mit einem Messer bedroht haben.

Wenig Erinnerungen beim Mann

Die "Beziehung war problematisch", der Angeklagte habe sich immer wieder betrogen und belogen gefühlt. Das Gespräch im Auto des Opfers in der Nähe des früheren Wohnsitzes seines Mandanten sei eskaliert, aber der Angeklagte habe kein Messer dabei gehabt. Ansonsten habe der Mann kaum Erinnerungen an den Tatabend.

Drei Frauen kamen 34-Jähriger zur HilfeDie hatte aber die junge Frau. Sie sei zu dem Treffpunkt gefahren, der Mann sei zugestiegen und dann seien sie ein paar Meter weiter in eine Parktasche an der Evrystraße gefahren. Dort habe der 42-Jährige die Türen des Autos verriegelt, geschrien, sie bedrängt und mit einem großen Messer - der Schilderung nach ein Kochmesser - bedroht. Sie habe ihn betrogen (obgleich die Beziehung schon länger beendet war). Er habe ihren Kopf nach unten gedrückt und ihr mit seinem Handy auf den Kopf geschlagen. Todesangst habe sie gehabt.

Zeugen eilten zur Hilfe

Die Frau schrie laut um Hilfe, was drei Passantinnen hörten und zu Hilfe eilten. Eine der Zeuginnen will nicht nur die Schreie gehört, sondern auch gesehen haben, dass die Fahrertür des Autos immer auf und zu ging. Auch habe sie das Wort "Schlampe" gehört. Eine andere Zeugin, die mit ihrer Cousine zufällig des Wegs kam, will zweimal den "beängstigenden Schrei einer Frau" gehört haben. Zudem habe sie gesehen, dass in dem Wagen ein Mann einer Frau den Mund zuhielt. Die sei dann, als die beiden Frauen an den Wagen kamen, aus dem Auto gefallen und auf sie zugekommen mit "Angst im Gesicht und Tränen in den Augen".