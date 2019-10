Prozess in Siegburg : Verschuldeter stahl Sparbuch der eigenen Tochter

Prozess in Siegburg

Siegburg Das Siegburger Schöffengericht hat einen 44-jährigen Sankt Augustiner wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl verurteilt. Der Mann war in das Haus seiner geschiedenen Frau eingebrochen und stahl das Sparbuch der gemeinsamen Tochter.

Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl hat das Schöffengericht einen 44-Jährigen aus Sankt Augustin zu acht Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Der Mann war Ende April durch ein Kellerfenster in das Haus seiner geschiedenen Frau eingestiegen, hatte sich das Sparbuch der gemeinsamen Tochter geschnappt und 60 Euro abgehoben.

Er habe kein Geld besessen und schon zwei Tage lang nichts zu essen gehabt, schilderte der Angeklagte die Situation, in der er sich nicht anders zu helfen wusste. Seine Ehe sei zerbrochen, als er 2014 arbeitslos wurde und sich die Probleme so häuften, dass Trennung und Scheidung unausweichlich wurden. Schulden von 40.000 Euro und vergebliche Versuche, wieder beruflich Tritt zu fassen, hätten schwer auf ihm gelastet. Mittlerweile sei er in psychologischer Betreuung und habe sogar einen neuen Job gefunden.