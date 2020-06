Fahndung eingestellt : Vermisster Siegburger wieder aufgetaucht

Yasin E. aus Siegburg wird derzeit vermisst. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Siegburg Die Polizei suchte nach einem 23-Jährigen aus Siegburg, der nach einem Aufenthalt in einer Essener Klinik nicht wieder nach Hause gekommen war. Mittlerweile ist klar, dass sich der junge Mann nun in einem Krankenhaus in Solingen befindet.



Die Polizei Rhein-Sieg suchte am Mittwoch nach einem 23-Jährigen aus Siegburg. Wie die Polizei mitteilte, war der Siegburger seit dem 4. Juni verschwunden.