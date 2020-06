Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen : Yasin E. aus Siegburg wird seit dem 4. Juni vermisst

Siegburg Die Polizei sucht nach dem 23-jährigen Yasin E. aus Siegburg, der nach einem Aufenthalt in einer Essener Klinik nicht wieder nach Hause gekommen ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gefahr für seine Gesundheit besteht.

Die Polizei Rhein-Sieg sucht nach dem 23-jährigen Yasin E. aus Siegburg. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Siegburger, der eine Gehbehinderung hat, seit dem 4. Juni verschwunden.

Er war am 2. Juni nach Essen gefahren, wo die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, weil er gegen geparkte Autos trat. Den Beamten gegenüber äußerte er Suizidabsichten und begab sich freiwillig in die Essener LVR-Klinik.

Am 4. Juni verließ er die Klinik dann auf eigenen Wunsch und wollte nach Siegburg zurückfahren. Eine Mitarbeiterin der LVR-Klinik habe Yasin E. zur Haltestelle „Klinikum“ gebracht, wo er gegen 17 Uhr in die Linie 106 in Richtung Essen Hauptbahnhof stieg. Seitdem ist er laut Polizei verschwunden.