Einsatz der Feuerwehr : Unbekannte besprühen Kästen in Siegburg mit Farbe

Unbekannte besprühen Kästen in Siegburg mit Farbe

In Siegburg wurde ein Stromkasten mit mutmaßlich gefährlicher Säure besprüht. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwei Kästen in Siegburg mit Farbe besprüht. Die Feuerwehr konnte eine Gefahr durch die Farbe zunächst nicht ausschließen.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwei Kästen vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Siegburg mit Farbe besprüht. Die Feuerwehr hatte zunächst Spezialisten aus Köln angefordert, den Stoff zu untersuchen. Eine Gefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.