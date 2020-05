Fragen an den Landrat : SPD sieht „Unklarheiten“ im Umgang mit Corona

Info

Der Rhein-Sieg-Kreis hat am Mittwoch die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten und die Zahl der Genesenen nach unten korrigiert.

Demnach sind 1183 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden (Stand 17 Uhr), 13 weniger als am Vortag. Als Grund nannte die Pressestelle des Kreises eine „interne Qualitätsprüfung der bestehenden Datenbank“.

Dabei sei eine Bereinigung erfolgt. Genesen sind demnach 1009 Personen. In Quarantäne zu Hause befinden sich 2000 Menschen. 45 Menschen sind in diesen Kommunen gestorben: Alfter (1), Bad Honnef (2), Bornheim (3), Eitorf (4), Lohmar (2), Meckenheim (2), Much (1), Niederkassel (1), Rheinbach (1), Sankt Augustin (19), Siegburg (1), Swisttal (2), Troisdorf (2) und Windeck (4).Der Kreis nennt für die Kommunen jeweils zwei Zahlen, die bestätigten Corona-Fälle insgesamt und die aktuellen Infektionen: Alfter (bestätigte Fälle 61/aktuell 7), Bad Honnef (68/2), Bornheim (105/13), Eitorf (45/4), Hennef (73/5), Königswinter (103/21), Lohmar (74/12), Meckenheim (66/4), Much (20/0), Neunkirchen-Seelscheid (29/2), Niederkassel (44/5), Rheinbach (54/7), Ruppichteroth (11/1), Sankt Augustin (146/16), Siegburg (81/7), Swisttal (31/2), Troisdorf (109/7), Wachtberg (33/4), Windeck (30/10).