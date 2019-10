Partnerschaft im Rhein-Sieg-Kreis : So läuft die Zusammenarbeit von CDU und Grüne

Rhein-Sieg-Kreis Seit 20 Jahren eine Partnerschaft mit Vorbildcharakter - so lässt sich die Zusammenarbeit von CDU und Grüne im Rhein-Sieg-Kreis zusammenfassen. Auf ihre Zusammenarbeit blickten die Parteien jetzt im Kreistag zurück und pflanzten zudemin Wolperath einen Apfelbaum.

Einen runden Geburtstag feierten CDU und Grüne am Mittwoch. In Neunkirchen-Seelscheid pflanzten die amtierenden Chefs der Kreistagsfraktionen, Torsten Bieber (CDU) und Ingo Steiner (Grüne), als Symbol für die nachhaltige Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren auf der Streuobstwiese der Familie Schmitz in Wolperath einen Apfelbaum.

Nach der Kommunalwahl 1999 wagten CDU und Grüne im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises ein Pilotprojekt, das damals neu in der Parteienlandschaft war. Die punktuelle Zusammenarbeit mündete 2004 in eine Kooperation, aus der dann vor zehn Jahren per Vertrag eine formelle Koalition wurde. Treibende Kräfte des Endes der "wilden Ehe" waren damals die Fraktionsspitzen Dieter Heuel (CDU) und Horst Becker (Grüne). Sie bezeichneten die schwarz-grüne Koalition als "schlüssige Fortsetzung der bereits in der Vergangenheit praktizierten vertrauensvollen Zusammenarbeit". Vor und erst recht nach der Kommunalwahl am 30. August 2009 hatte die FDP im Kreis vehement an die Türen der CDU geklopft und sich als Koalitionspartner anstelle der Grünen angeboten. Allerdings waren die Liberalen damit bei den Christdemokraten auf taube Ohren gestoßen. Neben Vertretern von CDU und Grünen war am Mittwochmorgen auch Landrat Sebastian Schuster nach Wolperath gekommen. "Wir blicken auf 20 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Gegenseitiges Vertrauen waren und sind die Grundpfeiler, warum das seinerzeitige Experiment Schwarz-Grün aufging und so gut funktioniert", sagte Bieber.