Beim Aufsteigen verletzt : Siegburger Sankt Martin aus dem Krankenhaus entlassen

SIEGBURG Vize-Bürgermeister Lars Nottelmann - der eigentliche Siegburger Sankt Martin - hat sich beim Aufsteigen aufs Pferd verletzt. Nun wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Nächstes Jahr will er einen neuen Anlauf wagen.

Den Arm in einer Schlinge, sitzt Lars Nottelmann am Tag nach dem Siegburger Martinszug schon wieder in seiner Kanzlei am Schreibtisch. Wie berichtet, sollte er eigentlich am Dienstagabend als Sankt Martin rund 2500 Schülern beim großen Zug durch die Innenstadt voran reiten.