Ehemaliges Goldberg-Areal in Siegburg : Siegburger Politik genehmigt Pläne für das Kaiser Carré

Den Blick auf den Michaelsberg soll das Kaiser Carré freihalten. Der erste Entwurf ist hier in einer Fotomontage links im Anschluss an die Gründerzeitgebäude an der Kaiserstraße zu sehen.

Die Freude darüber, dass nach Jahren des Stillstands Bewegung auf das brachliegende Goldberg-Areal in der Siegburger Innenstadt kommt, war am Donnerstagabend förmlich spürbar. Wie berichtet, stellten die Projektgesellschaft PSP Siegburg und ihr Architekt Wilhelm Schulte im Rat erste Entwürfe für das neue Kaiser Carré vor, das sie an der Ecke Kaiser-/Cecilienstraße bauen wollen. Die Politik war sich danach einig, dass die Investoren die vorgestellten Pläne weiterverfolgen sollen. Damit startet nun der Planungsprozess, der auch eine Änderung des Bebauungsplanes für das an exponierter Stelle gelegene Grundstück mit sich bringt.