Vize-Bürgermeister verletzt : Siegburger Sankt Martin beim Aufsitzen gestürzt

Siegburg Vize-Bürgermeister Lars Nottelmann sollte in Siegburg den Sankt Martin verkörpern. Er verletzte sich jedoch beim Aufsteigen aufs Pferd. Spontan sprang eine Reiterin aus einem Lohmarer Reitstall ein.

Eine erfahrene Reiterin ist am Dienstagabend kurzfristig in der Siegburger Innenstadt in die Rolle des Sankt Martin geschlüpft. Eigentlich wollte Vize-Bürgermeister Lars Nottelmann erstmals den warmen Mantel des Heiligen anlegen. Kurz vor dem Zug war er allerdings beim Aufsitzen unglücklich abgerutscht und hatte sich dabei so stark verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Judith Schiller vom Lohmarer Reitstall Gammersbacher Mühle übernahm und ritt, eskortiert von von vier Knappen, Hunderten von Schülern voran.