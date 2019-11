Literaturwochen in Siegburg : Konstantin Wecker gibt Einblicke ins schrecklich schöne Leben

Siegburg Der 72-jährige Konstantin Wecker stand bei den Literaturwochen auf der Siegburger Bühne. Bei seiner Lesung zeigt er sich als kritischer Pazifist mit poetischem Tiefgang.

Konstantin Wecker war früher Softporno-Darsteller

Aus seinem im letzten Jahr erschienenen Buch „Auf der Suche nach dem Wunderbaren: Poesie ist Widerstand“ liest Wecker einige Passagen. Es sei eine seiner beiden Autobiografien. Auch aus „Das ganze schrecklich schöne Leben“, das er 2017 geschrieben hat, wolle er vorlesen. Und am Nachmittag habe er sich noch ein Buch aufs E-Book geladen. Er habe also Lesestoff zu Genüge im Gepäck – und auch ohne vorzulesen geizt er am Abend nicht mit Worten, gibt gerne und großzügig Einblicke in sein Leben, das von Anfang an voller Spannung, Farben und Nuancen war.