Straße komplett gesperrt : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Siegburg

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Siegburg

Siegburg Nach einem Unfall am Freitagmorgen ist die Aulgasse in Siegburg komplett gesperrt worden. Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind die beiden Autofahrer verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der Aulgasse in Siegburg sind am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vor Ort wollte ein 19-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Auto aus einer Einfahrt nach links abbiegen. Dabei habe er jedoch einen 56-Jährigen übersehen, der von der A3 kommend mit seinem Audi in Richtung Innenstadt unterwegs war. Dann kam es zum Zusammenstoß.