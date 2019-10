Im Einklang mit der Natur : Waldkindergarten in Siegburg eingeweiht

Info

Die Idee der Waldkindergärten stammt aus Skandinavien. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch von konventionellen Kindergärten, dass Kinder und Erzieher jeden Tag bei jedem Wetter im Freien verbringen. Nur bei extremen Wetterlagen ziehen sie sich in eine beheizbare Waldhütte oder einen Bauwagen zurück.

Die Kinder spielen mit Gegenständen, die sie in der Natur finden, was unter anderem ihre Sprachentwicklung fördert. Der tägliche Aufenthalt in der Natur soll eine positive Entwicklung der kindlichen Motorik und Wahrnehmung unterstützen und sich positiv auf das Immunsystem auswirken. In Deutschland startete am 3. Mai 1993 in Flensburg der erste anerkannte Waldkindergarten. In der Region gibt es mehrere Kitas, die sich an der Waldpädagogik orientieren.