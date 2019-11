Polizei fahndet nach Täter : Unbekannter nach Messerattacke in Siegburg auf der Flucht

Ein Randalierer hat am Dienstag in Siegburg einen Mann mit einem Messer angegriffen. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In der Litzstraße in Siegburg ist es am Dienstagabend zu einer Messerattacke gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter ist derzeit noch auf der Flucht.

In Siegburg ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Laut GA-Informationen habe ein Anwohner auf der Litzmannstraße aus dem Fenster beobachtet, wie ein Unbekannter randalierte und mehrere Fahrzeuge demolierte.

Als der Anwohner daraufhin aus dem Haus und auf den mutmaßlichen Täter zuging, habe der Unbekannte den Mann mit einem Messer verletzt. Dieser konnte sich zurück in sein Haus flüchten. Der mutmaßliche Angreifer ist daraufhin geflohen.

Für die Spurensicherung wurde die Litzmannstraße bis etwa 21:30 Uhr gesperrt. Nach Beenden des Einsatzes war der Unbekannte immer noch flüchtig. Die Polizei hat deshalb eine Fahndung eingeleitet.

Bereits am vergangenen Sonntag hat es einen ähnlichen Fall in Siegburg gegeben: Ein 39-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus an der Adalbert-Stifter-Straße zwei Männer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.