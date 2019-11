29. Mittelalterlicher Markt zur Weihnachtszeit eröffnet : Siegburg steht wieder im Zeichen von Kramer, Zunft und Kurtzweyl

In Siegburg ist der Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit wieder eröffnet. Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg In Siegburg prägen in den nächsten Wochen wieder Gaukler, Akrobaten, Händler und Musici das Stadtbild. Der 29. Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit wurde eröffnet.

Die Obrigkeit war ebenso zahlreich gekommen wie das gemeine Volk, als der Herold, Walther von der Pferdeweide, assistiert von Büttel Mollinarius am Samstagmorgen den mittlerweile 29. Mittelalterlichen Markt zur Weihnachtszeit offiziell eröffnete. Bis zum 22. Dezember werden wieder Garköche, Krämer, Handwerksmeister, Gaukler und Musikanten längst vergangene Zeiten aufleben lassen und Besucher aus der gesamten Region und dem benachbarten Ausland anlocken.

Huhn richtete danach das Wort an die Besucher und wünschte ihnen eine schöne Zeit. Überall entzündeten die Händler Feuer, bereiteten Speisen vor, richteten heiße Getränke her, „Zünftler“ und „Kramer“, priesen ihre Ware an.