Weihnachten in der Region : Mittelalterlicher Markt in Siegburg wird größer

Siegburg Jahr um Jahr zieht er seit 1991 im Advent Besucher von nah und fern nach Siegburg. Kurz vor dem Start des Mittelalterlichen Markts am Samstag, 23. November, präsentierten die Veranstalter ihr Programm.

Mit einem kräftigen Stoß in seine Fanfare und lauter Stimme verbreitete Büttel Mollinarius am Dienstag höchstselbst auf dem Siegburger Marktplatz die frohe Kunde: Das Mittelalter hält wieder Einzug in die Kreisstadt. Die Kumpaney von Kramer Zunft und Kurtzweyl schlägt in der Zeit von Samstag, 23 November, bis Sonntag, 22. Dezember, wieder ihre Zelte auf und hält täglich von elf bis 20 Uhr, an den Wochenenden bis 21 Uhr, Markt.