Feuerwehr-Einsatz : Mann fährt in Siegburger Innenstadt über Absperrpoller

Mann fährt in Siegburger Innenstadt über Absperrpoller

In Siegburg ist ein Autofahrer in eine durch einen versenkbaren Poller abgesperrte Feuerwehrzufahrt gefahren. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Ein Autofahrer ist in Siegburg hinter einem Notarzt-Fahrzeug her durch eine Feuerwehrzufahrt gefahren, die mit einem versenkbaren Poller abgesperrt ist. Der Poller riss die Ölwanne seines Mitsubishi ab, die Feuerwehr musste anrücken.

Ein Notarzt-Fahrzeug hat am Mittwochvormittag die Feuerwehrzufahrt an der Ecke Kaiserstraße/Kronprinzenstraße genutzt, um zu einem Einsatz zu fahren. Der Fahrer des roten Mitsubishi hatte offenbar die Gelegenheit zu einer Abkürzung wahrnehmen wollen und war hinter dem Notarzt-Fahrzeug her durch die Feuerwehrzufahrt gefahren.