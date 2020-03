Feinstaubbelastung verringern : Hybridbusse sollen Siegburger Stadtluft reinigen

Siegburg Die RSVG und Siegburgs Bürgermeister stellen moderne Hybrid-Fahrzeuge für den Stadtverkehr vor. Die ersten 30 Fahrzeuge sind bereits im Netz unterwegs. So soll die Feinstaubbelastung verringert werden.

Die Luftqualität im Stadtgebiet von Siegburg hat sich in den vergangenen Monaten verbessert. An acht Messpunkten an stark befahrenen Straßen wurden unter anderem Feinstaub- und Stickoxid-Werte gemessen und mit einer Referenzstation auf dem Michaelsberg verglichen, teilte Bürgermeister Franz Huhn mit: „Mit Ausnahme der Heinrichstraße hatten wir keine im Stadtgebiet keine Probleme. Zumindest bislang: Wir haben jetzt keine einzige auffällige Stelle mehr, die über dem Normwert liegt.“

Rhein-Sieg-Kreis investiert in Hybridbusse