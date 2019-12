Haushalt für 2020 verabschiedet : Siegburg geht mit einem kleinen Überschuss ins kommende Jahr

Siegburg Allein mit den Stimmen der CDU hat der Siegburger Rat den Haushalt für das kommenden Jahr verabschiedet. Die Opposition lehnte den Etatentwurf geschlossen ab.

Ein festlich strahlender Tannenbaum im Sitzungssaal, Weihnachtsteller auf jedem Tisch – an besinnliche Stimmung war am Donnerstagabend dennoch nicht zu denken im Siegburger Rathaus. Immerhin ging es um die finanzielle Zukunft der Stadt. Die hatten die Fraktionsvorsitzenden in ihren Haushaltsreden im Blick, waren dabei naturgemäß unterschiedlicher Auffassungen und sparten auch nicht mit Kritik an ihren politischen Gegnern. Am Ende einer teils überaus hitzigen Debatte stand der Siegburger Haushalt – verabschiedet allein mit den Stimmen der CDU.