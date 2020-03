In Höhe der Spedition Hoss : Eine verletzte Person bei Unfall in Siegburg

Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall in Siegburg. (Symbolbild). Foto: Stefan Ouchner/Symbol

Siegburg Am Montagnachmittag ist es in Siegburg zu einem Unfall auf der Luisenstraße gekommen. In Höhe der Spedition Hoss ist ein Auto auf einen Wagen aufgefahren, der abbiegen wollte. Eine Person wurde verletzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Gegen 16.40 Uhr ist es zu einem Unfall auf der Luisenstraße in Siegburg gekommen. Etwa in Höhe der dort ansässigen Spedition Hoss soll es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen sein. Der vordere Wagen habe nach ersten Informationen nach links abbiegen wollen. Bei dem Unfall soll eine Person verletzt worden sein. Es kam zu einem erheblichen Rückstau. Ein Rettungswagen war im Einsatz.