Kunstpreis „Beethoven reloaded“ : Auszeichnung für alle zehn Künstler in Siegburg

Siegburg Der Kunstpreis „Beethoven reloaded“ ist am Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit verliehen worden. Das Projekt wurde überschattet von der Ausbreitung des Coronavirus.

Überraschende Gewinner

Die Preisverleihung fand schließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit im KSI auf dem Michaelsberg statt. Lediglich die Künstler und Veranstalter sowie Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn waren anwesend. Musikalisch untermalt wurde der kleine Festakt von Marcus Schinkel am Flügel. In seiner Ansprache sagte der Direktor des KSI, Professor Ralph Bergold: „Wer hätte gedacht, dass es hier zu einer Begegnung zwischen Beethoven und Corona kommt?“ Bürgermeister Franz Huhn lobte das Engagement der Künstler: „Beethoven wurde in ein neues Licht gestellt, eine außergewöhnliche Auseinandersetzung.“

Insgesamt 14.000 Euro Fördergelder

Aktionen nach italienischem Vorbild erwünscht

Künstler Christoph Dahlhausen, der mit der multimedialen Präsentation „Still building after all“ aufwartete, sagte: „Ich bin unendlich dankbar und froh, teilnehmen zu dürfen.“ Zu seiner Baustellen-Installation sagte Dahlhausen: „Das Fenster ist Option für Kommunikation.“ Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn wünscht sich in diesen Wochen, in denen alle möglichst zuhause bleiben sollen, Aktionen nach italienischem Vorbild, indem wir an die Fenster treten oder auf die Balkone: „Wir brauchen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Musik ist ein gutes Medium. An jedem Tag um 18 Uhr wäre der richtige Zeitpunkt zum Musizieren am offenen Fenster!“, sagte Huhn. Dieser Vorschlag dürfte sicher ganz im Sinne von Ludwig van Beethoven sein, jetzt, wo alle öffentlichen Veranstaltungen gestrichen sind.