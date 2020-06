Passanten melden vermeintliche Babyleiche : Puppe löst Feuerwehreinsatz an Weiher in Siegburg aus

Puppe löst Feuerwehreinsatz an Weiher in Siegburg aus

Mit spezieller Schutzkleidung stiegen die Feuerwehrleute in den weiher. Foto: Christoph Schmoll

Siegburg. Eine Puppe hat am Sonntagnachmittag Feuerwehr, Polizei und DLRG auf den Plan gerufen. In einem Weiher im Staatsforst Siegburg hatten Spaziergänger einen Gegenstand im Wasser ausgemacht und befürchtet, dabei könne es sich um ein totes Baby handeln.

Aufregung am Sonntagnachmittag im Staatsforst Siegburg an der Grenze zu Lohmar: Spaziergänger hatten dort gegen 15.30 Uhr in einem Weiher nördlich von Siegburg-Stallberg etwa drei Meter vom Ufer entfernt einen verdächtige Gegenstand ausgemacht. Da sie befüchtetetn, dort könnte eine Babyleiche im Wasser treiben, alarmierten sie die Polizei.