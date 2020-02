Johannesstraße in Siegburg : Polizeieinsatz wegen Schlägerei mit rund 20 Beteiligten

Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Rund 20 Personen sollen in Siegburg in eine Schlägerei verwickelt gewesen, als die ersten Einsatzkräfte nach Alarmierung eintrafen. Schnell wurden weitere Kräfte alarmiert. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen.

Am späten Donnerstagabend kam es zu einem größeren Einsatz der Polizei in Siegburg. Auslöser war nach GA-Informationen eine Körperverletzung, wonach die Polizei alarmiert wurde.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Streifenwagen seien etwa 20 Personen auf der Straße in eine Schlägerei verwickelt gewesen, weshalb kurzfristig weitere Einsatzkräfte der Hundertschaft sowie Zivilkräfte aus dem Umkreis herangezogen wurden.