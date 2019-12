Polizei Siegburg informiert : So können Sie sich vor Taschendieben schützen

Siegburg Die Polizei informiert auf dem Siegburger Mittelaltermarkt, wie sich Besucher vor Taschendieben schützen können. Beim Aktionstag haben die Beamten Warnglöckchen verteilt.

Im dichten Gedränge auf dem Mittelaltermarkt reicht mitunter nur ein einziger unaufmerksamer Moment – und das Smartphone oder die Geldbörse sind aus der Hosentasche gestohlen. Damit Taschendiebe es aber nicht ganz so leicht haben, hat die Kreispolizeibehörde am Donnerstag einen Aktionstag auf dem Siegburger Weihnachtsmarkt veranstaltet. Die Beamten verteilten Glöckchen und Flyer an Besucher, um diese für Taschendiebstahl zu sensibilisieren.

„Auf dem Mittelaltermarkt haben Diebe gute Voraussetzungen“, sagte Kriminaldirektor Dirk Schuster vor Ort. Der Markt liege nah zum Bahnhof, sei gut besucht und biete Ablenkung an beinahe jeder Ecke. Die Täter gehen laut Schuster oftmals in Gruppen vor. „Einer lenkt ab, der Zweite begeht den Diebstahl, und der Dritte verschwindet mit der Beute“, erklärte der Kriminaldirektor. Eine Aufklärung des Vorfalls sei dann besonders schwierig für die Polizei.

Glöckchen machen auf Diebstahl aufmerksam

Um es Taschendieben grundsätzlich so schwer wie möglich zu machen, gab Kriminalhauptkommissar Michael Kröll auf dem Weihnachtsmarkt einige Tipps: Wertgegenstände gehören nah an den Körper und in verschließbare Taschen. Im Winter können dies etwa Jackentaschen mit Reißverschluss sein, im Sommer sollten Handys und Geldbörsen in den vorderen Hosentaschen getragen werden. „Das Smartphone gehört auf keinen Fall in die Gesäßtasche“, betonte Kröll. Grundsätzlich gehören Rucksäcke und Handtaschen gut verschlossen. Im Gedränge sollten diese vor dem Körper getragen werden oder – je nach Größe – gar unter der Jacke oder dem Mantel verschwinden.