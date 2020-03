Drei Tatverdächtige gefasst : Polizei Siegburg bittet um Hinweise nach Brandstiftung

In der Nacht zu Freitag hat in Siegburg ein Fahrrad gebrannt. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In Siegburg hat in der Nacht zu Freitag ein Fahrrad gebrannt. Die Polizei konnte drei verdächtige Jugendliche ausfindig machen und bittet nun um Hinweise.

In der Nacht zu Freitag hat an der Arndtstraße in Siegburg ein Fahrrad gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie sich drei Jugendliche daraufhin schnell über die Moltkestraße vom Tatort entfernten.