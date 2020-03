17-Jährige in Siegburg belästigt : Polizei fahndet nach „Fabi“ wegen sexueller Übergriffe

Siegburg Nach dem Besucher einer Diskothek in Siegburg wurden zwei 17-Jährige von einem jungen Mann verfolgt. Immer wieder sei er trotz eindeutiger Gegenwehr sexuell übergriffig geworden. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto.

Kurz nach Mitternacht haben die beiden 17-jährigen Freundinnen nach eigener Aussage die Diskothek verlassen, um mit einem Shuttlebus zum Siegburger Bahnhof zu fahren. „Fabi“, begleitet von weiteren Personen, habe ebenfalls diesen Shuttlebus benutzt. Am Bahnhof angekommen habe er eine der 17-Jährigen bedrängt und ihr an die Brust gefasst.

Als ihre Freundin sich einmischte, wurde sie ebenfalls von dem Tatverdächtigen an der Brust und im Schritt gegen ihren eindeutigen Willen berührt. Schließlich traten die bedrängten Jugendlichen mit der Bahn die Heimfahrt an, doch auch hier wurden sie von „Fabi“ verfolgt und immer wieder unsittlich angefasst. An der Haltestelle in Troisdorf-Spich konnten sich die 17-Jährigen aus der Bahn retten.