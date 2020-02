ICE-Bahnhof wird nicht angefahren : Oberleitungsstörung sorgt für Zugausfall in Siegburg/Bonn

Aufgrund einer Oberleitungsstörung halten derzeit keine Züge in Siegburg/Bonn. Foto: Holger Arndt

Siegburg/Bonn Aufgrund einer Oberleitungsstörung in Idstein in Hessen können derzeit keine Züge am ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn halten. Betroffen ist die Strecke zwischen Siegburg und Frankfurt.

Eine Oberleitungsstörung im hessischen Idstein sorgt derzeit für Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Die Strecke zwischen Siegburg/Bonn und dem Flughafen Frankfurt am Main ist derzeit gesperrt, die Züge werden umgeleitet.