Villa Waldesruh : Neues Ausflugslokal in Seligenthal lädt zur Einkehr ein

Neues Ausflugslokal in Seligenthal lädt zur Einkehr ein

Trotzen der Corona-Krise (v.l.): Maximilian Arnolds, Timo Müller und Sándor Krönert haben in Seligenthal ein neues Lokal eröffnet. Foto: Stefan János Wágner

Sankt Augustin/Siegburg Sie sehen die Corona-Krise als Chance: Drei Gastronomen haben in der teilweise denkmalgeschützten Villa nahe der Wahnbachtalsperre ein neues Lokal eröffnet. Sie wollen dort auch einen Tagungsbetrieb einrichten.

Das beliebte Hangelarer Lokal Traubenwirt hat einen Ableger bekommen. Im Siegburger Vorort Seligenthal, einen Steinwurf von der Staumauer der Wahnbachtalsperre entfernt, hat der „Traubenwirt in der Villa Waldesruh“ eröffnet.

Die Bonner Geschäftsleute Timo Müller und Sándor Krönert vom Tanzhaus Bonn wollen in der am Waldrand gelegenen mondänen Villa, die in Teilen unter Denkmalschutz steht, zudem einen Tagungsbetrieb einrichten.