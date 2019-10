Folgen für Pendler : Ärger um ICE-Fahrplanwechsel im Rhein-Sieg-Kreis

Foto: Meike Böschemeyer Der ICE in Siegburg: Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember ändert sich einiges. Vor allem morgendliche Pendler ärgert das.

Rhein-Sieg-Kreis Schon vor dem Fahrplanwechsel im Nah- und Fernverkehr wird Unmut in der Region laut. Politiker sehen darin eine Angebotsverschlechterung. Immerhin seien der Bahnhof und seine Verbindungen in Siegburg ein „wichtiger Standortfaktor“.

"Mehr Züge im Fahrplan 2020" wirbt die Deutsche Bahn (DB). Auf der Grafik der Deutschlandkarte sind etliche bunte Linien gezogen, die zeigen, wo überall die Fernstrecken der DB verstärkt werden. Siegburg/Bonn ist nicht darauf. Zwischen Köln und Frankfurt gähnt der Weißraum. Zwischen Köln und Hamburg wird das Angebot indes beim Fahrplanwechsel ab dem 15. Dezember um zehn Prozent erhöht, teilte die Bahn mit.

Insgesamt werde sich das Angebot ab Siegburg sogar leicht verbessern, meint eine Bahnsprecherin auf Anfrage. In ihrem Newsletter jubelt die Kreisstadt Siegburg denn auch über "mehr Verbindungen nach Frankfurt Hauptbahnhof und Nürnberg, dafür weniger Stopps in Mannheim und Stuttgart. Insgesamt erhöht sich die Anzahl täglicher Abfahrten leicht."

Für Pendler eher ärgerlich: Der ICE 511, der bislang täglich ab 6.09 Uhr über Stuttgart nach München fährt, wird ab 15. Dezember komplett gestrichen. "Am Dienstagmorgen standen 120 Fahrgäste auf dem Bahnsteig in Siegburg, um diese Verbindung zu nutzen - und das in den Ferien", schimpft ein Bonner, der täglich zwischen Bonn und Mannheim pendelt. Die müssten alle in Zukunft eine Bahn früher nehmen. Und die Direktverbindungen nach Mannheim, Drehkreuz für alle Verbindungen Richtung Stuttgart und München, seien auch abgeschafft worden. Jetzt müsse man umständlich in Frankfurt umsteigen.

Nach Fahrplanwechsel: Politiker sehen spürbare Angebotsverschlechterung

Wegfallen werden außerdem morgens die ICE-Züge ab 10.08 Uhr in Richtung Süden sowie nach Norden um 7.47 Uhr und 9.21 Uhr (siehe unten). "Für den ICE-Halt Siegburg/Bonn bleibt der Angebotsumfang mit rund 60 ICE-Halten an Werktagen auf gleichem Niveau wie bisher. Bei mehreren Fahrten verändern sich die Abfahrtszeiten und zum Teil auch die Fahrtrouten. So halten in Siegburg/Bonn künftig mehr ICE-Züge beispielsweise von Brüssel, Frankfurt Hauptbahnhof und Nürnberg statt von Mannheim und Stuttgart", so die DB-Sprecherin aus Düsseldorf.

Aus Sicht der CDU-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Winkelmeier-Becker aus Siegburg und des Landtagsabgeordneten Oliver Krauss aus Alfter (beide CDU) handelt es sich "in der Realität um eine spürbare Angebotsverschlechterung". Seit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Köln-Frankfurt im Jahr 2002 gibt es ein stündliches Grundangebot Köln-Siegburg-Frankfurt/Flughafen-Mannheim mit jeweils zweistündlicher Verlängerung nach Basel, München beziehungsweise in der Gegenrichtung nach Dortmund.

"Mit dem neuen Fahrplan wird diese seit Jahren bewährte und bei den Fahrgästen stark nachgefragte Verbindung von einem Stunden- auf einen Zweistunden-Takt halbiert", so Krauß, der auch Mitglied des Verkehrsausschusses des NRW-Landtags ist.

Verbindungen zum Frankfurter Flughafen können Wegfall nicht kompensieren

Richtig sei zwar, dass zu dem Angebot weitere Verbindungen nach Frankfurt Flughafen kämen, doch könnten diese die wegfallenden Verknüpfungen und Direktverbindungen nicht kompensieren. "Es kommt nicht auf die Menge der Züge an, sondern auf das Angebot. Schon heute fahren die Züge - vor allem in Richtung Frankfurt - an ihrer Kapazitätsgrenze", schimpft Winkelmeier-Becker. Hinzu seien Zugverspätungen oder -ausfälle an der Tagesordnung, was die Lage verschärfe. "Gerade auf der wichtigen Strecke Richtung Frankfurt brauchen wir zusätzliche Wagen und mehr Investitionen in die Schiene sowie ein größeres Angebot an Verbindungen. Damit leisten wir auch einen Beitrag zu mehr klimafreundlicher Mobilität", so die Abgeordnete.

Ingo Steiner, Vorsitzender der Grünen Kreistagsfraktion und des Planungsausschusses des Kreistags, ist sauer: Werner Lübberink, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen, habe in der gemeinsamen Sitzung der Planungsausschüsse versprochen, dass der Status quo am Haltepunkt Siegburg verbessert werden solle - und dann käme eher eine Verschlechterung.

Dass die Deutsche Bahn ihr Angebot am Haltepunkt Siegburg/Bonn nicht deutlich verbessert, bemängeln auch die Bonner CDU-Landtagsabgeordneten Guido Déus und Christos Katzidis. "Gesellschaft und Politik diskutieren über die Zukunft der Mobilität, was die Bahn aber hier anbietet, ist wenig zukunftsfähig", so die beiden in einer gemeinsamen Erklärung.

Bahnhof Siegburg/Bonn ist „ein wichtiger Standortfaktor“

Gerade für Bonn als Bundesstadt und Sitz der Vereinten Nationen und für den Rhein-Sieg-Kreis sei eine schnelle Verbindung nach Brüssel, Frankfurt und Berlin unverzichtbar, sagen die Politiker. Der Bahnhof Siegburg/Bonn und die dortigen Verbindungen für den Fernverkehr seien "ein wichtiger Standortfaktor für die zukünftige Entwicklung in unserer stark wachsenden Metropolregion".

Immerhin: Einen Lichtblick gibt es aus Sicht von Oliver Krauß für die Fahrgäste auf der Strecke Köln-Frankfurt: Die DB hat nämlich angekündigt, kurzfristig neue Züge anzuschaffen, die 300 km/h fahren können. Denn ein Hauptgrund für die aktuellen Verschlechterungen ist der Einsatz der deutlich langsameren Züge vom Typ ICE 4 (der GA berichtete). Politiker hatten daher parteiübergreifend gefordert, auf der Verbindung zwischen Köln und Frankfurt wieder die Fahrzeuge einzusetzen, die für solch eine Schnellfahrstrecke konzipiert und gebaut wurden: den ICE 3.

Info Das ändert sich beim Fahrplanwechsel am Bahnhof in Siegburg Am Bahnhof Siegburg/Bonn halten künftig mehr ICE-Züge aus Brüssel, Frankfurt-Hauptbahnhof und Nürnberg statt aus München, Stuttgart und Mannheim. Die Änderungen im Detail, sortiert nach Uhrzeiten: Richtung Süden: Entfällt: 6.09 Uhr (täglich): ICE 511 über Stuttgart nach München. Entfällt: 10.08 Uhr (täglich): ICE über Stuttgart nach München. Neu: 10.33 Uhr (täglich): Halt des ICE 13 (Brüssel-Köln-Frankfurt) Entfällt: 12.09 Uhr (täglich) ICE 517 über Stuttgart nach München. Neu: 12.33 Uhr (täglich) ICE 15 (Brüssel-Köln-Frankfurt) Neu bis 13.06.2020:14.35 Uhr (täglich) ICE 315 (Brüssel-Köln-Frankfurt ) Neu ab 14.06: 17.35 (täglich) ICE 127 (Amsterdam-Köln-Frankfurt) Neu: 18.35 Uhr (Mo-Fr und So) ICE 317, (Brüssel-Köln-Frankfurt) Zusätzlich jetzt auch sonntags: 19.09 Uhr, ICE 243 Richtung Karlsruhe und Basel und 19.43 Uhr, ICE 821 Richtung Nürnberg. Entfällt: 20.11 Uhr (täglich) ICE 615 (Dortmund-Stuttgart-München) Neu: 20.33 Uhr (täglich) ICE 19 (Brüssel-Köln-Frankfurt) Richtung Norden: Neu ab 14.06.2020: 7.21 Uhr (Mo-Fr) ICE 712 (Frankfurt-Köln) Entfällt: 7.47 Uhr (täglich) ICE 616 (München-Stuttgart-Dortmund) Neu: 9.02 Uhr (täglich) ICE 822 (München-Frankfurt-Essen) Entfällt: 9.21 Uhr (täglich) ICE 214 (Frankfurt-Brüssel) Neu: 11.02 Uhr (täglich) ICE 721 (München-Frankfurt-Essen) Zusätzlich auch sonntags: 12.11 Uhr, ICE 726 (München-Essen) Neu bis 13.06.2020: 13.23 Uhr (täglich) ICE 314 (Frankfurt-Köln-Brüssel) Neu ab 14.08: 13.25 Uhr (täglich) ICE 818 (Frankfurt-Köln) Neu: 15.02 Uhr (täglich) ICE 720 (München-Frankfurt-Essen) Neu ab 14.06:17.23 Uhr (Sa, So) ICE 122 (Frankfurt-Köln-Amsterdam), sonntags auch mit Zugteil nach Brüssel Jetzt täglich: 17.47 Uhr, ICE 516 (München-Stuttgart-Dortmund) Sonntags neu : 18.21 Uhr, ICE 814 (Frankfurt-Köln) Neu: 19.02 Uhr (täglich) ICE 622 (München-Frankfurt-Dortmund) Entfällt: 19.21 Uhr (täglich) ICE 10 (Frankfurt-Brüssel) Entfällt: 19.47 Uhr (täglich) ICE 514 bzw. ICE 1212 (München-Stuttgart-Dortmund) Entfällt: 21.47 Uhr (täglich) ICE 512 (München-Stuttgart-Münster)