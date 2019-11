ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn : Neue Schnellzüge sollen ab 2022 auch durch Siegburg fahren

Ein ICE am Bahnhof Siegburg: Hier sollen ab 2022 auch die neuen Hochgeschwindigkeitszüge eingesetzt werden. Foto: Holger Arndt

Siegburg Ab Dezember 2022 sollen 30 der gerade bewilligten Hochgeschwindigkeitszüge auch auf der Strecke Köln-Rhein/Main eingesetzt werden. Somit können auch Reisende in Siegburg davon profitieren.

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass die 30 Hochgeschwindigkeitszüge, für die der Aufsichtsrat in der vergangenen Woche grünes Licht gegeben hat, ab Dezember 2022 auch auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main eingesetzt werden sollen. Der bevorstehende Fahrplanwechsel am Bahnhof Siegburg/Bonn hat für Protest von Reisenden gesorgt. Sie kritisieren unter anderem, dass auf der Schnellstrecke vermehrt der langsamere ICE 4 eingesetzt wird und dadurch Halte entfallen. Die neuen Züge werden laut Dirk Pohlmann, Pressesprecher NRW der Deutschen Bahn, auf Tempo 300 ausgelegt sein und im Fernverkehr „zusätzliche Kapazitäten insbesondere auf den Schnellfahrstrecken“ schaffen. Pohlmann kündigt an: „Bahnkunden auf der Köln-Rhein/Main-Verbindung werden davon direkt profitieren.“