Großfahndung : Mutmaßliche Automatensprenger bei Flucht in Siegburg verunglückt

Mutmaßliche Automatensprenger bei Flucht in Siegburg verunglückt

Am Mittwochmorgen sind zwei mutmaßliche Automatensprenger in Siegburg verunglückt. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg Am Mittwochmorgen sind zwei mutmaßliche Automatensprenger bei ihrer Flucht vor der Polizei verunglückt. Doch nur einer von ihnen konnte gefasst werden.

In der Nacht zu Mittwoch waren zwei Männer gegen vier Uhr auf einem Roller auf der Luisenstraße in Siegburg-Brückberg unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, seien sie ohne Helm und Kennzeichen gefahren und so den Beamten aufgefallen.