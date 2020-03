Corona-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis : Kein exponentielles Wachstum der Infektionszahlen

Siegburg Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Rhein-Sieg-Kreis ist auf 417 gestiegen. Dennoch zeigt sich die Abteilungsleiterin des Kreisgesundheitsamtes vorsichtig hoffnungsvoll.

Vorsichtig hoffnungsvoll zeigte sich Kirsten Hasper, Abteilungsleiterin im Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises, am Mittwoch bei der täglichen Pressekonferenz zur Corona-Krise. Die Zahlen der bestätigten Infektionen sind zwar weiter gestiegen, „aber wir haben derzeit keine exponentielle Entwicklung“, so Hasper. Der erste Eindruck sei, dass die Maßnahmen des Kreises greifen.

Dennoch: Die Zahl derjenigen, die eine bestätigte Corona-Infektion haben, ist auf 417 gestiegen. 1946 Menschen sind derzeit im Rhein-Sieg-Kreis in Quarantäne. „Wie zu erwarten war, nähern wir uns der 2000er-Marke“, so Hasper. Die Infizierten seien relativ gleichmäßig im Kreis verteilt, erläuterte sie, im Verhältnis zu den Einwohnern geringere Zahlen gebe es nur ganz im Osten des Kreises.

Vier Infizierte gelten inzwischen als genesen. Nötig ist dafür nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin (RKI) die Freiheit von Symptomen, die über ein Infektionstagebuch nachgewiesen werden muss. Zuletzt waren zwei Menschen im Kreis an der Infektion gestorben: eine ältere Meckenheimerin mit schweren Vorerkrankungen und ein Mann aus Much, der auf einer Kreuzfahrt erkrankte und anschließend in München in einem Krankenhaus verstarb.