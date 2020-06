Nach der Corona-Pause : Im Siegburger Kulturcafé finden wieder mehr Angebote statt

Siegburg Das Kulturcafé in Siegburg ist gerade in Corona-Zeiten wichtige Anlaufstelle für Sozialkontakte bedürftiger Jugendlicher. Dort bekommen sie eine warme Mahlzeit und man hat ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Probleme.

Im normalen Betrieb treffen sich etwa 70 bis 90 junge Menschen im Alter zwischen zwölf und Mitte 20 Jahren an sechs Tagen der Woche im Kulturcafé an der Ringstraße, einer Jugendeinrichtung der Kirchenkreise An Sieg und Rhein und Bonn unter der Trägerschaft des Kinder- und Jugendreferats. Jetzt, zu Corona-Zeiten, sind es deutlich weniger. Das liegt auch an den derzeit reduzierten Öffnungszeiten und den strengen Auflagen.