Bei Feuer- und Wassergefahr : Im Notfall wollen die Archive von Bonn und der Region zusammenarbeiten

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn. Wollen gewappnet sein, wenn Feuer ausbricht oder ein Wasserschaden eintritt: Die Archive aus dem Rhein-Sieg-Kreis und aus Bonn schließen sich zu Notfallverbund zusammen.

Notfallkisten stehen schon bereit

Für die Rettung des Archiv- und Kulturguts brauche es Fachleute, die im Notfall rasch helfen, sagte Thomas Wagner, Kulturdezernent des Rhein-Sieg-Kreises. Kreisarchivarin Claudia Maria Arndt hat während der laufenden Sanierung des Siegburger Kreishauses bereits zwei Wassereinbrüche infolge der Bauarbeiten erlebt. „So etwas kommt sehr viel häufiger vor, als man denkt“, berichtete Gregor Patt aus der Archivberatungsstelle des Landschaftsverbands. Oft liefen Wasserleitungen und Abflussrohre an der Decke der Archive entlang. „Das Risiko wird ganz bewusst in Kauf genommen“, beobachtet Patt.

Für die Helfer im Verbund hat der Landschaftsverband Notfallkisten zusammengestellt, die Einsatzmaterial für zwei Personen enthalten und mit einem Rollwagen schnell zum Auto transportiert werden können. In den Kunststoffboxen sind Schutzausrüstung wie Helme, Overalls, Gummistiefel und Mundschutz, außerdem jede Menge Verpackungsmaterial, Lappen, Schwämme, ein Folienabroller und ein Werkzeugkoffer. „Wir haben das alles relativ einfach gehalten, mit Sachen, die man als Nachschub auch im Baumarkt bekommt“, so die Restauratorin.

Für das kommende Jahr ist eine Übung geplant

Damit die Helfer wissen, wie alles funktioniert, und Hand in Hand arbeiten können, ist für das kommende Jahr eine Übung geplant. „Wir bauen eine Bergungsstrecke zur Erstversorgung von Archivgut auf“, erklärte Fahrenkamp. Kreisarchivarin Arndt legt dafür schon aussortiertes Material zur Seite, das unter Wasser gesetzt werden kann. Die Teilnehmer sollen erleben, wie schwer nasses Papier wird und worauf sie beim Verpacken der verschiedenen Objekte achten müssen. „Nasses Papier fängt an, sich zu wellen, deshalb packen wir es in Folie ein, bevor es eingefroren wird“, so Fahrenkamp. Dafür genügt zunächst eine normale Gefriertruhe. Bei der Gefriertrockung im Vakuum müssen dann professionelle Firmen ran.