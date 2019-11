Friedhofsleuchten in Siegburg : Humorvolle Begegnung mit dem Tod

Foto: Paul Kieras Leuchtender Nordfriedhof: Ziel des illuminierten Weges ist das hell erleuchtete Friedhofskreuz.

Siegburg Die städtische Friedhofsverwaltung in Siegburg hat gemeinsam mit dem Verein Tod und Leben zum Friedhofsleuchten geladen. Es gab Akkordeonklänge aus der irisch-schottischen Folklore, Klezmer-Musik und Lesungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Kieras

Rot, grün und blau strahlte schon das Eingangstor - und machte neugierig auf das, was die Besucher auf dem Siegburger Nordfriedhof erwartete. So war der dann auch an zwei Tagen Ziel von Hunderten von Menschen, die sich das Lichtspektakel anschauen wollten.

Einmal mehr hatte die städtische Friedhofsverwaltung gemeinsam mit dem Verein Tod und Leben zum Friedhofsleuchten geladen. Am Abend vor Allerheiligen und am Feiertag selbst gab es darüber hinaus Musik und Lesungen in der Trauerhalle. Alexandra Friedmann eröffnete dort am Freitag mit ihrem Roman "Sterben für Anfänger" die 40. Siegburger Literaturwochen.

Info Programm der Siegburger Literaturwochen Die 40. Siegburger Literaturwochen laufen noch bis Sonntag, 17. November. Während die Auftritte von Konstantin Wecker am Dienstag, 5. November, und Christian Berkel am Samstag, 9. November, bereits ausverkauft sind, gibt es für andere noch Karten. So kommt Thekla Carola Wied am Donnerstag, 7. November, ins Stadtmuseum am Markt 46. Ab 20 Uhr liest sie aus Briefen berühmter Persönlichkeiten an ihre Kinder und wird dabei musikalisch begleitet von Pianist Stanley Schätzke. Der Youtuber Kayef gibt am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr im Stadtmuseum ein Konzert. Udo Lieschkies liest am Samstag, 10. November, ab 20 Uhr im Stadtmuseum aus seinem Buch "Im Schatten des Kreml". Manuela Schörghofer stellt am Dienstag, 12. November, ab 18 Uhr im Stadtmuseum ihren Roman "Die Klosterbraut" vor. Fritz Karl kommt am Donnerstag, 14. November, zusammen mit dem Streichquartett Sonare Linz nach Siegburg. Ab 20 Uhr heißt es im Stadtmuseum: "Ach, Amerika... vom Traum zur Wirklichkeit". Musik ist auch am Freitag, 15. November, im Stadtmuseum angesagt. Ab 20 Uhr steht dort der Singer-Songwriter Dominik Plangger auf der Bühne. Brigitte Glaser und Renate Feyl gestalten am Samstag, 16. November, einen Abend der deutschen Autorinnen. Beide lesen ab 20 Uhr aus ihren Romanen. Mit dem Preisträgerkonzert des 31. Siegburger Komponistenwettbewerbs und der Lesung der Literaturwerkstatt klingen die Literaturwochen am Sonntag aus. Karten gibt es im Vorverkauf im Stadtmuseum Siegburg, Markt 46, unter 0 22 41/ 1 02 74 10, in der Tourist-Info am ICE-Bahnhof sowie bei allen bekannten Verkaufsstellen. Mehr Informationen auf www.siegburg.de

Auf den 150 Metern vom Eingang bis zum Friedhofskreuz hatte Mario Scholz mit 40 LED-Spots und 20 großen LED-Flutern Bäume und Gräber in den Regenbogenfarben illuminiert. Das Friedhofskreuz am Ende erstrahlte in hellem, weißen Licht. "Damit soll eine Regenbogenbrücke dargestellt werden, über die wir gehen, bis wir unser Ziel im Jenseits erreichen", so der Siegburger. "Vor allem viele junge Familien mit Kindern kamen am Vorabend von Allerheiligen, an dem auch Halloween gefeiert wird, einige von ihnen sogar im Kostüm", berichtete Andrea Müller, Vorsitzende des Vereins Tod und Leben.

Nach einem Spaziergang entlang der Gräber hatten die Besucher Gelegenheit, Akkordeonklängen aus der irisch-schottischen Folklore, dem slawischen Kulturraum und Klezmer Musik von Erwin Schang zu lauschen. Rüdiger Kaun, Germanist und Philosoph, las aus seinem Buch "Rechtfertigung eines Heiratsschwindlers und andere Texte".

"Sterben für Anfänger": Alexandra Friedmann liest in der Trauerhalle. Mit ihrem Roman möchte sie die Furcht vor dem Tod nehmen. Foto: Paul Kieras

Das Friedhofsleuchten bot auch das passende Ambiente zur Auftaktveranstaltung der Literaturwochen, zu der die Stadtbibliothek unter Federführung ihrer Leiterin Christiane Bonse Alexandra Friedmann eingeladen hatte. Die Trauerhalle erwies sich als idealer Ort für die Geschichte von Rafik Shulman, in der es um das Leben und die Konfrontation mit dem Tod geht.

Rafik, Sohn jüdischer Einwanderer aus der einstigen Sowjetunion, hat es sich in den Kopf gesetzt, neben seinem Studium in einem Hospiz zu arbeiten, was seine Mutter und Großmutter schockiert. Sie halten ihn für komplett übergeschnappt. Was will ausgerechnet er in einem Hospiz? Bei all dem "faulen Gemüse"? Dort lernt Rafik die todkranke, aber lebenslustige Charlotte kennen.

"Die Kombination verwirrt ihn - seit sein Vater in Tschernobyl ums Leben kam, war der Tod immer etwas, über das man nicht spricht. Während die beiden Frauen ihn zu Hause mit ihrer grenzenlosen Fürsorge in den Wahnsinn treiben, verändert die Begegnung mit Charlotte den schüchternen jungen Mann tief. Es beginnt eine Sinnsuche, ebenso komisch wie tiefgründig, die ihn zum weisen Kantor Golan, zu einem furchteinflößenden Jesus am Kreuz und schließlich zu sich selbst führt", heißt es im Klappentext.