Diebstahl in Siegburg : Polizei sucht nach Besitzern gestohlener Fahrräder

Diebstahl in Siegburg

Siegburg Zwei junge Männer sind am Montag offenbar beim Diebstahl von Fahrrädern erwischt worden. Die Männer hatten sich auf ein Grundstück in Siegburg geschlichen. Nun sucht die Polizei nach deren Besitzern.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge am Montag zwei Verdächtige in der Siegburger Mühlengrabenstraße. Gegen 5.50 Uhr hätten die beiden jungen Männer sich am Mühlengraben aus einem Grundstück herausgeschlichen und mehrere Fahrräder und Fahrradteile bei sich gehabt.