Katharinenstraße : Feuerwehr löscht Brand in Einfamilienhaus in Siegburg

Am Dienstag kam es in der Katharinenstraße in Siegburg-Zange zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Foto: Thomas Heinemann

Siegburg-Zange In Siegburg-Zange hat es am Dienstagmorgen in einem Einfamilienhaus an der Katharinenstraße gebrannt. Dort war ein Elektrounterverteiler aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nun befreit die Feuerwehr das Gebäude vom Brandrauch.



Von Thomas Heinemann

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am Dienstag gegen 10 Uhr in der Katharinenstraße in Siegburg-Zange. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ist ein elektrischer Verteilerkasten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. „Solche Verteiler bestehen in der Regel aus Kunststoffen, die im Falle eines Brandes eine enorme Verrauchung verursachen“, so Markus Volker, Sprecher der Feuerwehr Siegburg.

Der Rauch habe sich über das Treppenhaus und das gesamte Gebäude ausgebreitet. Vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich acht Personen ins Freie retten. Eine weitere Person, eine bettlägerige Seniorin, wurde im ersten Obergeschoss vom Rettungsdienst und der Feuerwehr betreut und konnte in der Wohnung verbleiben. Verletzte gab es nicht.