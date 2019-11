Neue Revue "Monogamania" : Die Suche nach der Liebe in der Studiobühne Siegburg

Siegburg Die Studiobühne in Siegburg geht Geschlechterrollen und Klischees in der Revue „Monogamania“ auf den Grund. Das Stück beschäftigt sich mit Erotik, Liebe und Romantik.

Bei einer musikalischen Revue drehte sich am Samstag in der Humperdinckstraße 27 in Siegburg alles um das Thema Liebe. Das Stück mit dem Titel Monogamania, zu dem die Studiobühne einlud, ging den Unterschieden zwischen Männern und Frauen in deren Gefühlswelt und im Liebesleben musikalisch und szenisch auf den Grund. Das kleine Theater mit seinen 50 Plätzen war zur Premiere ausverkauft.