Kundgebung in Siegburg : Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen durch Demo

Am Freitag kann es in Siegburg durch eine Demonstration zu Verkehrsbehinderungen kommen. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Siegburg Am Freitag kann es in Siegburg durch eine Demonstration zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es werden um die 400 Teilnehmer erwartet.

Für Freitag ist eine Demonstration zum Thema "Für unsere Zukunft" in Siegburg angemeldet worden. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Anmelder habe in der Vergangenheit bereits ähnliche Demonstrationen angemeldet, die alle ohne Zwischenfälle und in enger Zusammenarbeit mit der Polizei verlaufen seien, so die Polizei. Trotzdem sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die so gering wie möglich gehalten werden sollen. Die Polizei empfiehlt, die Siegburger Innenstadt mit dem Auto großzügig zu umfahren.