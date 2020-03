Kontrollen des Ordnungsamtes : Mehrere Siegburger verstoßen gegen Kontaktverbot

Das Ordnungsamt kontrolliert derzeit, ob sich die Menschen an die Regelungen halten. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Die Mehrheit der Siegburger hält sich derzeit an das Kontaktverbot. Das Ordnungsamt stellte jedoch in der Nacht zu Dienstag mehrere Verstöße fest. Unter anderem trafen die Mitarbeiter vier Personen in einer Spielhalle an.

Mehrere Personen haben in der Nacht zu Dienstag in Siegburg gegen das Kontaktverbot verstoßen. Wie die Stadt mitteilte, haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vier Personen in einer Spielhalle an der Roonstraße angetroffen, in der die Spielautomaten in Betrieb waren. Das Ordnungsamt nahm die Personalien auf und machte den Laden wieder dicht. Am Neuenhof erteilte das Ordnungsamt drei Platzverweise, am Kaufland löste sich eine Gruppe Jugendlicher bei Eintreffen der Ordnungskräfte auf.

Die Stadt weist darauf hin, dass Verstöße gegen die Verbote teuer werden können. 200 Euro werden für jeden Beteiligten bei Zusammenkünften von mehr als zwei nicht direkt verwandten Personen in der Öffentlichkeit fällig. Bei öffentlichen Ansammlungen von mehr als zehn Personen liege eine Straftat vor, die mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann. Der Betrieb von Cafés, Restaurants, Friseursalons oder Fitnessstudios wird mit mehreren tausend Euro bestraft. Bis zu 25.000 Euro sind es laut dem vom Land NRW erlassenen Bußgeldkatalog bei Wiederholungsfällen.