Fall in Siegburg gemeldet : Erster Verdacht auf Coronavirus im Rhein-Sieg-Kreis

Exklusiv Siegburg Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es womöglich den ersten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Bei einer Patientin wurden entsprechende Symptome festgestellt. Auch in einem Wesselinger Krankenhaus gab es einen Verdacht.

In Siegburg gibt es einen ersten möglichen Verdacht auf das Coronavirus. Wie die Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, hat ein Siegburger Arzt am Vormittag bei einer Patientin entsprechende Symptome festgestellt. Die Frau wird jetzt in einem Krankenhaus im Rhein-Sieg-Kreis untersucht.