Neue Corona-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis : „Das Infektionsfenster ist nun geöffnet“

Rhein-Sieg-Kreis Die offizielle Zahl der Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, steigt im Rhein-Sieg weiter an. Am Dienstagnachmittag waren bereits elf Fälle bekannt. Der Landrat rechnet damit, dass die Zahl weiter steigt.

Die Zahl der positiv auf SARS-CoV2 getesteten Fälle im Rhein-Sieg-Kreis ist weiter gestiegen. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagmorgen mitteilte, sind derzeit elf Menschen am Coronavirus erkrankt, 112 befinden sich in häuslicher Absonderung. Landrat Sebastian Schuster rechnet damit, dass die Zahl noch weiter steigen wird. „Die in Siegburg positiv getestete Dame war viel unterwegs, hatte mehr als 100 Kontakte“, so Schuster. „Und sie hat andere angesteckt“, ergänzte Rainer Meilicke, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Inzwischen seien insgesamt vier Siegburger positiv auf das Virus getestet worden. Zwei Fälle gibt es in Much, je einen in Alfter, Bornheim, Königswinter, Lohmar und Troisdorf.

„Das Infektionsfenster ist nun geöffnet“, sagte Meilicke. Nachdem es anfangs nur Primärfälle, die sich außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises angesteckt hatten, gegeben habe, gebe es nun die ersten Sekundarfälle. „Wir können den Prozess nicht mehr stoppen. Ziel ist es, ihn zu verlangsamen, indem wir Ansteckungsketten benennen, identifizieren und durchbrechen“, sagte Schuster. Der Aufwand sei enorm.

Allein, die 100 Kontakte der Siegburger Kommunalpolitikerin zu ermitteln, habe insgesamt 50 Arbeitsstunden gedauert. „Wir können inzwischen keine Angaben mehr zu Verdachtsfällen oder der Anzahl von Kontaktpersonen machen“, so Schuster weiter. Der Kreis rate allen Kontaktpersonen, sich testen zu lassen.

Um dafür ausreichend Möglichkeiten zu schaffen, arbeitete der Kreis laut Schuster am Dienstag „mit Hochdruck“ an der Einrichtung von zwei sogenannten Abstrichzentren, also Stellen, an denen sich Kontaktpersonen testen lassen können. Bereits am Mittwoch soll ein solches Zentrum an einer verkehrsgünstigen Lage im rechtsrheinischen Kreisgebiet eingerichtet sein. Auch im Linksrheinischen sei eines in Planung.

Die Arztpraxen in der Region sind laut Rainer Meilicke voll. „Bislang musste noch keine Praxis geschlossen werden“, versicherte der Leiter des Kreisgesundheitsamtes. Die Ärzte wüssten sich zu schützen. Einige Praxen hätten ihre Sprechstunden schon jetzt aufgeteilt. Das heißt etwa, dass nachmittags infektiöse Fälle behandelt werden, vormittags alle anderen. Die Nachfrage nach Schutzausrüstungen sei nach wie vor groß. „Wir müssen nun schauen, wann wir die vom Land NRW bestellten Schutzmasken erhalten“, sagte Meilicke.

„Wir haben auch in Much einen Ausbruchsherd“, sagte er mit Blick auf die zweite dort positiv getestete Person. „Dort ist aber eine abgeschlossene Gruppe betroffen, sodass wir keine Sorge vor einer weiteren Übertragung haben“, sagte er. Anders sei die Situation in Siegburg, wo es eine „unglaubliche Vielzahl an Kontakten“ gegeben habe. „Wir haben noch gar nicht alle erreichen können“, so Meilicke. Deswegen sei es wichtig, noch mehr Menschen zu testen. Und deswegen hat Landrat Schuster auch in Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden im Kreistag beschlossen, alle Ausschussitzungen und den Kreistag bis zu den Osterferien abzusagen. „Politiker sind aktuell besonders gefährdet“, so Meilicke. Daher sei die Entscheidung vernünftig und eine Chance, Ruhe in die Ansteckungskette zu bringen.

Insgesamt acht Sitzungen der Kreispolitik sind davon betroffen. Auch die geplante Sondersitzung des Gesundheitsauschusses. „Wir werden aber aller Anfragen annehmen und sie schriftlich beantworten“, so Kreisgesundheitsdezernent Dieter Schmitz. „Wichtige Entscheidungen können wir über Dringlichkeitsentscheidungen auf den Weg bringen“, ergänzte Schuster.