Erkrankte in Siegburg, Much und Alfter : Drei weitere Coronavirus-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis

Erkrankte in Siegburg, Much und Alfter

Siegburg Im Rhein-Sieg-Kreis sind drei weitere Personen positiv auf SARS Cov2 getestet worden. Die Erkrankten wohnen in den Kommunen Alfter, Much und Siegburg.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat drei weitere Coronavirus-Fälle. Wie die Kreisverwaltung in Siegburg am Sonntagmittag mitteilte, stammen die Erkrankten aus Alfter, Much und Siegburg.