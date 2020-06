Genießen mit Abstand : So erleben Gastronomen im Rhein-Sieg-Kreis in der Corona-Krise

Streng an die Maskenpflicht halten sich die Betreiber des Eitorfer Traditionslokals Böck dich, Guido Baumann und Marc Seidel (rechts). Foto: Inga Sprünken

Rhein-Sieg-Kreis Restaurants und Cafés im Rhein-Sieg-Kreis haben ihre Türen wieder für Gäste geöffnet. Viele Tische bleiben aber leer. Die meisten Betriebe klagen über Umsatzeinbußen, manche schließen gar. Der GA hat sich unter Gastronomen umgehört.



„Früher war ein Restaurantbesuch ein Ausbrechen aus dem Alltag. Einen schönen Abend verbringen im Kreise der Liebsten, Lachen, Nähe, Freude, Kommunikation. Dazu gutes Essen und das Lächeln des Services, was wollte man mehr? Das war einmal. Datenerfassung, Maskenpflicht, Abstand, Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, Schilder überall und dazu ein Service, der verborgen hinter einer Maske grüßt. Das kann man im Krankenhaus auch haben und Zuhause kochen.“ So beschreibt Axel Schönfelder die derzeitige Lage in der Gastronomie.

Der Betreiber des Elements of taste in Troisdorf hat die Reißleine gezogen und am 1. Juni sein Restaurant bis auf Weiteres geschlossen. Noch am 14. Mai hatte der Gastronom freudig die Wiedereröffnung des liebevoll EOT genannten Restaurants in den sozialen Netzwerken verkündet.

„Die Auflagen sind schon schwierig für die Gastronomie“, sagt Schönfelder. Nicht die Umsetzungen seien das Problem, denn die Lebensmittelbranche habe schon vor Corona hohe Hygieneauflagen gehabt. Allerdings machten die zusätzlichen Kosten für Mundschutz, Listen, Desinfektion verbunden mit einer geringeren Gästezahl das Überleben schwer, so Schönfelder.

Diese Einschätzung teilt auch Torsten Hellwig. Der Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Nordrhein-Westfalen spricht von einer Katastrophe für das Gastgewerbe. „Durch die Einhaltung der Mindestabstände gehen den Gastronomen 40 bis 50 Prozent des Platzes verloren und das bei Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr von 60 bis 70 Prozent“, sagt er. Viele Gäste hätten nach wie vor Angst, sich in ein Restaurant reinzusetzen, daher sei das gute Wetter für die Gastronomen ein Geschenk gewesen. Sie konnten die Außengastronomie öffnen. Bezüglich der Maskenpflicht und der Abstandsregeln seien die Leute sehr kooperativ, obwohl es auch schon mal zu Diskussionen komme, so Hellwig.

Auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) berichtet von starken Einbußen nicht nur bei den Gastronomen, sondern auch bei den Beschäftigten. „Im Rhein-Sieg-Kreis beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe laut Arbeitsagentur rund 8900 Menschen. Viele von ihnen sind auf den ersten vollen Lohn nach langer Zeit in Kurzarbeit angewiesen“, sagt NGG-Geschäftsführerin Manja Wiesner. Projektsekretär Marc Kissinger berichtet indes von einem differenzierten Bild. „Das Personal wird oftmals nicht ausreichend geschützt“, sagt er in Bezug etwa auf gestreckte Desinfektionsmittel, mit denen die Gastronomen versuchen, ihre Kosten im Rahmen zu halten.

Besonders hart trafen die Corona-Beschränkungen jene, die gerade erst eröffnet hatten, wie etwa das Gasthaus Scheiderhöhe. Daniel Lengsfeld hatte im Januar den Betrieb gestartet und musste im März wieder schließen. Er überbrückte die Zeit, wie viele andere, mit Außer-Haus-Verkauf und gibt sich nach der Wiedereröffnung positiv. „Alle sind sehr verständnisvoll und kooperativ. Sowohl wir, als auch die Gäste sind einfach froh, dass wir sie wieder verwöhnen dürfen“, so der Gastronom.

Ähnlich positiv reagieren Guido Baumann und Marc Seidel. Die beiden hatten das lange Zeit leer stehende Traditionslokal Böck dich am Eitorfer Marktplatz im Februar übernommen. „Es war gut angelaufen und wir konnten schon einige Stammgäste generieren“, erklärt Seidel. Daher sei der Außer-Haus-Verkauf auch gut gelaufen. „Damit konnten wir wenigstens 30 Prozent unseres Umsatzes erzielen“, so der Koch, der seit 26 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Wegen der Abstandsregeln machen sich die beiden keine Sorgen. „Wir haben ja viel Platz. Die Tische standen schon vorher weit auseinander“, sagt sein Kompagnon. Auch ihre Außengastronomie sei gut besucht. Wie viele Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis unterstützt die Gemeinde Eitorf die Gastronomie, indem sie die Gebühren dafür erlässt und den Platz großzügig bemisst.

Das Troisdorfer EOT wird indes erst wieder öffnen, „wenn der Spuk vorbei ist“, so Schönfelder. Er meint, dass sich das Gastverhalten in Kürze nicht ändern werde. Die Corona-Krise habe die Gesellschaft gespalten, sagt er mit Hinblick auf die einen, die Angst vor Ansteckung haben, und die anderen, die sich an den Hygieneregeln wie Masken- und Auskunftspflicht stören.