Zahlung des Mindestlohns : Zoll kontrolliert Einzelhändler in Siegburg und Bonn

Beamte des Zolls laufen durch die Siegburger Innenstadt, um Geschäfte zu kontrollieren. Foto: Alexander Hertel

Bonn/Siegburg Der Zoll war am Dienstag in der Siegburger und in der Bonner Innenstadt im Zuge der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Einsatz. Die Beamten kontrollierten, ob in den Geschäften der Mindestlohn bezahlt wurde.

Im Zuge einer bundesweiten Aktion hat der Zoll am Dienstag auch zahlreiche Geschäfte in Siegburg und Bonn kontrolliert. Die Beamten prüften im Zusammenhang mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, ob die Händler ihren Angestellten den Mindestlohn bezahlen. „Es gibt immer wieder Betriebe, die den Mindestlohn hintergehen“, sagte Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamtes Köln. Im Fokus der Schwerpunktkontrolle stand „der klassische Einzelhandel“, kontrolliert wurden beispielsweise Solarien, KfZ-Werkstätten und Bäckereien.

In Bonn und Siegburg waren jeweils 16 Beamte im Einsatz, rund 100 Zöllner waren bis zum Nachmittag im gesamten Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes Köln unterwegs. Dabei hatten sie keine Geschäfte gezielt im Visier. „Es ist eine verdachtsunabhängige Kontrolle“, sagte Ahland.

Die Behörde prüfte nicht nur, ob Händler den Mindestlohn hintergehen. „Wir kontrollieren auch, ob eine Anpassung unternommen wurde.“ Der gesetzliche Mindestlohn ist zum 1. Januar 2020 von 9,19 auf 9,35 Euro angehoben worden. Bei ihren Kontrollen befragten die Beamten in einem ersten Schritt die Mitarbeiter in den Läden nach ihrem Lohn. In einem zweiten Schritt werden diese Aussagen dann durch die Geschäftsunterlagen der jeweiligen Betreibe überprüft. Liegt ein Verstoß vor, werden Ermittlungen aufgenommen.