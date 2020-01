Zahlung des Mindestlohns : Zoll kontrolliert 67 Firmen in Siegburg und Bonn

Beamte des Zolls laufen durch die Siegburger Innenstadt, um Geschäfte zu kontrollieren. Foto: Alexander Hertel

Bonn/Siegburg Der Zoll war am Dienstag in der Siegburger und in der Bonner Innenstadt im Einsatz und kontrollierte 67 Betriebe, ob dort der Mindestlohn gezahlt wird. In einigen Fällen ergaben sich Betrugshinweise.

Im Zuge einer bundesweiten Aktion hat der Zoll am Dienstag auch 67 Firmen in Siegburg und Bonn kontrolliert. Die Beamten prüften im Zusammenhang mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, ob die Händler ihren Angestellten den Mindestlohn bezahlen. „Es gibt immer wieder Betriebe, die den Mindestlohn hintergehen“, sagte Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamtes Köln.

Rund 30 Beamte waren in Siegburg und Bonn im Einsatz, sie befragten bis zum Nachmittag in den kontrollierten Geschäften und Firmen knapp 140 Angestellte zu ihrem Beschäftigungsverhältnis. „Bei sieben Personen ergaben sich Hinweise, dass diese nicht in der Sozialversicherung gemeldet sind“, teilte Ahland am späten Nachmittag auf GA-Anfrage mit. Bei zwei angetroffenen Selbstständigen bestehe zudem der Verdacht der Scheinselbstständigkeit, ein Betrieb würde nicht den Mindestlohn zahlen.

Bei zwei weiteren Angestellten bestehe darüber hinaus der Verdacht des Sozialversicherungsbetrugs. Die beiden Verdächtigen hätten ihren Job nicht bei der Agentur für Arbeit angegeben und würden weiter Arbeitslosengeld beziehen. Einer von ihnen hätte versucht, sich in einer Küche vor der Kontrolle der Beamten zu verstecken, sagte der Pressesprecher. Beamte entdeckten die Person jedoch, der Betrugsverdacht habe sich dann bei der Befragung ergeben.

Im Fokus der Schwerpunktkontrolle stand „der klassische Einzelhandel“, kontrolliert wurden beispielsweise Solarien, KfZ-Werkstätten und Bäckereien. Dabei hatten die Einsatzkäfte keine Geschäfte gezielt im Visier. „Es ist eine verdachtsunabhängige Kontrolle“, sagte Ahland. Im gesamten Zuständigkeitsbereich es Hauptzollamts Köln waren am Dienstag rund 100 Beamte im Einsatz.