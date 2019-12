Oftmals Engpässe in Krankenhäusern : Im Rhein-Sieg-Kreis fehlen regelmäßig Blutspenden

Info

Die nächsten Termine zum Blutspenden im Rhein-Sieg-Kreis sind am Donnerstag, 12. Dezember, von 15 bis 19 Uhr in der Stadthalle Troisdorf, Kölner Straße 167; am Dienstag, 17. Dezember, von 16 bis 19.30 Uhr in Niederkassel, Katholische Grundschule an der Annostraße 3; sowie am Mittwoch, 18. Dezember, von 16.30 bis 20 Uhr in Siegburg, Schulzentrum Neuenhof, Zeithstraße 72.