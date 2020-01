Prügelattacke am Bahnsteig : 32-Jähriger am Siegburger Bahnhof zusammengeschlagen

32-Jähriger am Siegburger Bahnhof zusammengeschlagen

Prügelattacke am Bahnsteig

Siegburg Am Siegburger Bahnhof ist ein 32-Jähriger offenbar Opfer einer Prügelattacke geworden. Der Mann meldete sich mit einer stark blutenden Gesichtsverletzung bei der Polizei.

Ein 32-Jähriger ist am Siegburger Bahnhof von mehreren Tätern verprügelt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich das Opfer der Attacke am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr bei der Siegburger Bundespolizei. Er sei dort mit einer stark blutenden Verletzung im Gesicht erschienen.