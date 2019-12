Vor der geplanten Sanierung : Gutachter finden Asbest in Spachtelmasse des Siegburger Rathauses

Siegburg Im Siegburger Rathaus haben Gutachter bei Untersuchungen auf Schadstoff Asbest gefunden. Eine konkrete Gefährdung liegt nach den Experten jedoch nicht vor.

Bei den im Vorfeld der anstehenden Sanierung durchgeführten Schadstoffuntersuchungen im Siegburger Rathaus haben die Gutachter sogenanntes PSF-Asbest in einigen Spachtelmassen festgestellt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstagabend im Rat mit. Dabei handele es sich um Asbest, das in den 60er und 70er-Jahren stark verdünnt in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenkleber verwendet wurde. „Es war erst durch eine inzwischen verfeinerte Analytik nachweisbar“, erklärte die Technische Beigeordnete Barbara Guckelsberger mit Blick auf das 2013 erstellte Schadstoffkataster für das Rathaus. Damals war kein belastetes Material gefunden worden.